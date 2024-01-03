Между Благовещенском и Хэйхэ заработал понтонный мост через Амур

При этом суда на воздушной подушке перестанут перевозить людей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 января. /ТАСС/. Понтонный мост для пассажиров заработал через реку Амур, он соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

"С 3 января по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ осуществляются пассажирские перевозки автобусами. Специалисты подтвердили, что на сегодняшний день сооружение готово к эксплуатации, соблюдены все требования безопасного проезда пассажирского транспорта", - сказали в пресс-службе. Также в ведомстве уточнили, что с 9 января откроется грузовое движение.

С запуском понтонного моста суда на воздушной подушке перевозить людей перестанут. Выезд и возврат организованных туристических групп продолжится по разработанным ранее графикам. Разработаны схема и график движения автобусов, при увеличении пассажиропотока автобусы будут ходить чаще.

В связи с новогодними праздникам отмечается рост числа россиян, которые едут на отдых в Китай. Из-за этого в кассах, залах ожидания в пунктах пропуска РФ и КНР возможны скопления людей. Власти Приамурья предупреждают о возможных задержках по времени перевозок. С 1 января в Китай выехали более 1,5 тыс. российских туристов. При этом в Россию прибыло порядка 2 тыс. китайских граждан. Сегодня все службы пункта пропуска Благовещенск также работают в штатном режиме.

4 ноября гидрологическая обстановка на реке Амур осложнила ситуацию с пассажирскими перевозками между Благовещенском и Хэйхэ. Из-за образующихся массивных ледяных торосов на поверхности реки Амур суда на воздушной подушке не смогли в полной мере перевозить пассажиров, возникли большие очереди в пункте пропуска. Поэтому было принято решение построить грузопассажирский понтонный мост. Для пассажирских перевозок подготовлено три автобуса. Разработана схема движения транспортных средств и обслуживания пассажиров в смешанном пункте пропуска.