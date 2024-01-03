Тюменская область стала самым удачливым регионом России в 2024 году

В общей сложности жители региона выиграли 1 021 034 570 рублей, сообщила пресс-служба "Столото"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Тюменская область заняла лидирующую позицию в рейтинге самых удачливых регионов России по общей сумме выигрышей в новогоднем, 1526-м тираже "Русского лото", разыгранного 1 января. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Столото".

"Топ-10 везучих регионов возглавляет Тюменская область, поскольку именно там появился новый лотерейный миллиардер. В общей сложности жители региона выиграли 1 021 034 570 рублей. Второе место по общей сумме выигрышей занимает Москва - 311 791 350 рублей, третье место - Санкт-Петербург - 101 630 180 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей. В частности, помимо главного приза в размере 1 млрд рублей, было разыграно 100 призов по 1 млн рублей. Кроме того 22 человека выиграли по 454 545 рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 млн рублей.

По итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 9 208 638 билетов, добавили в пресс-службе.

"Выигрыш в лотерею - это чистая удача, которая никак не зависит ни от региона, ни от способа покупки билета. Повезти может абсолютно любому. Благодаря "Новогоднему миллиарду" в России появились новые лотерейные миллионеры", - сообщила операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович, ее цитирует пресс-служба.