Глава Минвостокразвития исполнил мечты детей из Норильска и Биробиджана

10-летний Евгений мечтал о микроскопе, а 11-летняя Мария - побывать в новогодней Москве

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечты 10-летнего Евгения из Биробиджана и 11-летней Марии из Норильска.

Евгений мечтал о микроскопе. Алексей Чекунков встретился с ребенком и вручил новогодний подарок. "Пусть Женя делает интересные открытия. Мы запланировали в Биробиджане много интересных дел, мастер-план вместе с [главой ЕАО] Ростиславом Эрнстовичем [Гольдштейном] разработали, филармонию хочется поправить, потому что это знаковый объект. Набережную красивой сделать, стадион. Расти, чтобы город хорошел, будешь его прославлять на научном поприще", - сказал министр.

Мария из Норильска мечтала посетить новогоднюю Москву. Это желание было исполнено - девочка вместе с мамой приехала в столицу, где они посетили Международную выставку-форум "Россия", новогоднее представление в Кремле "Тридевятый Новый год", каток на Красной площади - там они встретили Чекункова. Министр рассказал им о своей недавней поездке в Норильск. "Мы после ваших арктических [теплых автобусных] остановок решили, что это лучшие остановки в Арктике и их нужно сделать по всей Арктике, доложили об этом президенту Владимиру Путину, и он поддержал", - сказал он.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акцию проводит "Движение первых" при поддержке Росмолодежи. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. За первые два месяца работы выставки "Россия" ее посетили уже более 3,5 млн человек.

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