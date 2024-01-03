Каждое четвертое преступление в России совершают через интернет

В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что Из 1,8 млн преступлений, зарегистрированных в стране за 11 месяцев 2023 года, с использованием интернета было совершено 477 тыс.

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Каждое четвертое преступление в России совершается через интернет. Об этом свидетельствуют данные правовой статистики, которую привели ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Из 1,8 млн преступлений, зарегистрированных в стране за 11 месяцев 2023 года, с использованием интернета было совершено 477 тыс. (26,5%).

В целом на долю IT-преступлений - преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации, к которым относятся преступления в интернете, соцсетях и мессенджерах, телефонные мошенничества, хищения средств с банковских карт, преступления с использованием электронных платежных систем для онлайн покупок, преступления в даркнете, хакерские преступления - приходится каждое третье регистрируемое преступление (614,8 тыс.). Более половины среди IT-преступлений (324 тыс.) - мошенничества. За неполный прошлый год число зарегистрированных IT-преступлений выросло на 30%, а IT-мошенничеств - на 40%.