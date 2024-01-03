В Омске третий раз за зиму зафиксировали температурный рекорд по теплу

Температура воздуха в городе 2 января достигла +1,5 градуса

ОМСК, 3 января. /ТАСС/. Аномальное тепло в Омске побило 53-летний рекорд. Как сообщила ТАСС начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, в этот день воздух прогрелся до +1,5 градуса.

С начала этой зимы это уже третий рекорд по теплу в Омске. Первые два зафиксировали 25 и 26 декабря, тогда температура воздуха составила -0,9 и +1,8 градуса, соответственно.

"2 января установлен новый суточный температурный рекорд дня, который составил +1,5 градуса. Предыдущий плюс 1,2 градуса наблюдался в сутки в 1971 году", - сообщила Криворучко.

При этом она отметила, что уже к вечеру 2 января температура воздуха опустилась до -17 градусов. "Аномалии температуры воздуха связаны с быстро смещающимся с запада на восток циклоническим вихрем, затягивающим в свой тыл холодный воздух", - добавила начальник управления.

Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание. Днем 3 января температура воздуха в Омске составит -18...-23 градуса, а в северных районах области похолодает до -25...-30 градусов. Температура воздуха в ночь на 4 января понизится в столице региона до -22...-27 градусов, на севере - до -34...-39 градусов.