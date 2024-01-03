В Оренбурге из-за непогоды задержали четыре авиарейса

Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, представители авиакомпаний оказывают пассажирам услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил

ТАСС, 3 января. Четыре авиарейса задержали из-за снегопада в аэропорту Оренбурга, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

"По причине неблагоприятных метеорологических условий (снег, метель) в аэропорту Оренбурга задержаны следующие рейсы: № 080 авиакомпании Nord Wond по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево). Время вылета по расписанию 06:45 (04:45 мск). Предварительное время вылета 13:00 (11:00 мск)", - говорится в сообщении.

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево) должен был отправиться по расписанию в 06:05 (04:05 мск). Теперь же предварительное время вылета - 17:00 (15:00 мск). Еще один рейс "Аэрофлота" должен был отправиться из Оренбурга в Санкт-Петербург (Пулково) в 06:25 (04:25 мск), однако время перенесено на 16:50 (14:50 мск).

Кроме того, рейс авиакомпании Nord Wind по маршруту Оренбург - Санкт-Петербург (Пулково), который должен был вылететь в 07:35 (05:35 мск), перенесен на 19:00 (17:00 мск).

"Представителями авиакомпаний пассажирам оказываются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. Оренбургской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг пассажирам", - добавили в прокуратуре.