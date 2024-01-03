Вице-премьер РФ подарила велосипед семилетней дочери участника СВО и билет на концерт группы "Любэ" мальчику из Москвы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнила две мечты в рамках акции "Елка желаний". Она подарила розовый велосипед семилетней дочери участника специальной военной операции из Екатеринбурга и билет на концерт группы "Любэ" 17-летнему Максиму из Москвы, сообщили в аппарате вице-премьера.

"С Софьей, ее мамой и четырьмя братьями Татьяна Голикова познакомилась по видеосвязи. Для Софьи и ее родных устроили новогоднее чаепитие в правительстве Свердловской области. Вице-премьер пообщалась с семьей Софьи и поздравила их с наступающим Новым годом, после чего юной мечтательнице вручили заветный розовый велосипед. Не остались без новогодних подарков от вице-премьера и братья девочки", - говорится в сообщении.

Также вице-премьер исполнила мечту 17-летнего Максима Глазунова из Москвы, он хотел посетить концерт любимой с детства группы "Любэ". "Благодаря Татьяне Голиковой эта мечта исполнится совсем скоро - желанные билеты на концерт и новогодние поздравления ему уже передали. Он сможет не только вживую послушать выступление своих кумиров на концерте в феврале, но и сфотографироваться с ними после концерта", - сообщили в аппарате.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.