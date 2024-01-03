В Москве температура воздуха достигла -25,2 градуса впервые за 74 года

При этом рекорд 3 января принадлежит 1942 году, когда температура составляла -35,9 градуса

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Столбики термометров минувшей ночью в Москве на метеостанции ВДНХ опустились до -25,2 градуса впервые за 74 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"К 8:00 температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ опустилась до отметки -25,2 градуса - таких морозов в этот день в мегаполисе не было 74 года! Последний раз холоднее было 3 января 1950 года, тогда минимум составил -29 градусов", - говорится в сообщении.

Леус отметил, что до рекордных значений температуры далеко, рекорды нынешних суток принадлежит 1942 году, тогда в этот день температура составляла -35,9 градуса.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также сообщил, что из-за морозов в столичном небе зафиксировали редкое атмосферное явление - ледяные иглы. "Ледяные иглы отмечались на метеостанциях Домодедово (с 22:30 до 08:30 мск), Шереметьево (05:30, 07:00) и на подмосковном "полюсе" холода Черусти (с 21:00 до 06:00) с ухудшением видимости до 2,3 - 3 км", - отметил он.

Тишковец уточнил, что ледяные иглы - это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Они образуются в очень холодную погоду и не опасны для человека - порезаться или уколоться ледяной иглой невозможно. "Днем алмазная пыль сверкает в свете лучей солнца, а ночью - в лучах луны или при свете фонарей. Нередко ледяные иглы образуют в ночное время красивые светящиеся "столбы", идущие от фонарей вверх в небо", - добавил он.