Фальков в рамках "Елки желаний" организует для девочки из ДНР экскурсии по Петербургу

Она, в частности, посетит Ботанический сад Петра Великого

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков исполнит мечту 15-летней девочки из Донецкой Народной Республики Иры в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Как сообщил Фальков, он организует для девочки и ее родителей экскурсии по знаковым местам Санкт-Петербурга, включая вузы.

"Поскольку вы оканчиваете на будущий год школу, у вас один из главных вопросов в жизни будет - это выбор университета. Мы составим вместе с вами интересную программу. Я уверен, что вы не только посмотрите город, получите удовольствие - у вас, мне кажется, будет очень много положительных эмоций, - но еще и обязательно, пообещайте мне, примете решение о выборе будущей профессии", - сказал Фальков девочке по видеосвязи из Санкт-Петербургского горного университета.

Ира учится в 10-м классе, в конце января она с родителями приедет в Петербург. Министр пригласил ее в Горный университет, где расположен один из лучших музеев мира геологического, горного и металлургического профиля. Поскольку Ира интересуется искусством, Фальков предложил ей также побывать в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.

Семья девочки приглашена, кроме того, в Ботанический сад Петра Великого, коллекция которого насчитывает около 18 тыс. видов, разновидностей и сортов растений. "Эта ситуация - очередное доказательство тому, что чудо вправду существует. Спасибо вам большое", - сказала Ира.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего были исполнены желания около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.