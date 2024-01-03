Решетников исполнил желания трех детей в рамках акции "Елка желаний"

Министр экономического развития подарил игрушечного динозавра, электромобиль-трактор с прицепом и возможность побывать в образовательном центре "Сириус" на смене по математике или физике

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желания троих детей.

Анастасия Курасина из Севастополя мечтает побывать в образовательном центре "Сириус" на смене по математике или физике.

Девочка уже принимает участие в олимпиадах и пошла на физическую и математическую смену в образовательном центре "АЛЬТАИР".

Теперь ее ждут углубленные занятия математикой в Сириусе, лекции ведущих педагогов, обучающие математические игры и подготовка к олимпиадам высокого уровня.

Трехлетний Лука Ефимов из города Кунгур Пермского края получил в подарок игрушечного динозавра.

Мальчик Роман-Сергей Шкадов из республики Адыгея получил возможность исполнить свою мечту. Трехлетний житель хутора Гавердовский получил в подарок электромобиль-трактор с прицепом.

"Поздравляю с Новым годом. Чтобы детишки не болели, берегите себя. Чтобы детишки радовали, росли. Обращайтесь, если надо, по каким-то мало ли делам", - поздравил министр.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.