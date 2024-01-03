В России зафиксировали снижение уровня преступлений, за исключением мошенничеств

В Генпрокуратуре отметили, что "каждое третье выявленное в стране преступление совершено путем кражи"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Уровень преступности по основным видам преступлений в России продолжает снижаться, за исключением мошенничеств. Об этом свидетельствуют данные правовой статистики за 11 месяцев 2023 года, которую привели ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"За последние три года общий уровень преступности (в расчете на 100 тыс. населения) снизился с 1 288 до 1 240 (преступлений)", - сообщили в Генпрокуратуре.

"На тенденции в состоянии преступности оказывают влияние деяния против собственности. Каждое третье выявленное в стране преступление совершено путем кражи, при этом их массив снизился на 16,4 % (542,8 тыс.), улучшилась раскрываемость краж (с 41,1% до 43,4%)", - отметили в надзорном ведомстве. На 25% снизились кражи с незаконным проникновением в жилище (23,9 тыс.), на 30% - карманные кражи (14,5 тыс.). Почти каждая пятая кража совершена с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (рост на 4,1% - 107,8 тыс.).

Вместе с тем, значительно увеличился массив мошенничеств (на 27,6 % до 397,4 тыс.). Мошенничества продолжают рост - за последние пять лет их доля в общем числе преступлений (22%) выросла почти вдвое. При этом 80% приходится на IT-мошенничества (через интернет, электронные платежные системы, телефонные мошенничества с хищением средств со счета и т. д.).

Насильственные преступления

В общей структуре преступности преступления против личности составляют 12% (212 тыс.), из них треть - это угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (36 тыс., сокращение на 14,4%) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (29,7 тыс., снижение на 9,2%).

В январе-ноябре 2023 года зарегистрировано 6,9 тыс. убийств и покушений на убийства - на 1% меньше, чем в 2022 году.

На 3,7% сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, каждый пятый такой факт (2,8 тыс.) повлек по неосторожности смерть потерпевшего. За последние 5 лет число таких преступлений сократилось более чем на четверть (с 21,6 тыс. до 15,5 тыс.).

За 11 месяцев прошлого года от преступных посягательств погибло 19,4 тыс. человек, 29,7 тыс. причинен тяжкий вред здоровью, что соответствует уровням предыдущего года.

Продолжилась тенденция к уменьшению преступлений экономической направленности (на 5,6%, 100,4 тыс.). В структуре преступности они составляют 5,6%.

Подростки и рецидивисты

Как отметили в Генпрокуратуре, на протяжении последних лет последовательно сокращается подростковая преступность. В январе - ноябре 2023 года зафиксировано 24,2 тыс. преступлений, совершенных подростками, против 26,7 тыс. годом ранее. Большая часть (17,9 тыс.) пришлось на деяния против собственности.

Среди расследованных преступлений за 11 месяцев прошлого года выявлено более 547 тыс. противоправных деяний, которые совершены лицами, ранее уже преступавшими уголовный закон.