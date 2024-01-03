Курорт "Красная Поляна" в Сочи принял на 15% больше туристов в 2023 году

Его посетили 1,36 млн человек

ТАСС, 3 января. Около 1,36 млн туристов посетили курорт "Красная Поляна" в Сочи в 2023 году, что на 15% больше по сравнению с 2022 годом, сообщили в пресс-службе курорта.

"В 2023 году туристический поток на курорте "Красная Поляна" составил 1,36 млн человек, что на 15% больше, чем за 2022 год. Тогда итоговая цифра составила порядка 1,17 млн гостей. Мы постоянно проводим исследования нашей целевой аудитории, на данный момент мы можем констатировать, что "Красная Поляна" - курорт семейный, более 70% туристов приезжают к нам с супругами и детьми", - приводятся в сообщении слова гендиректора курорта Яны Перепечаевой.

По ее словам, больше всего гостей "Красной Поляны" привлекает комфортная инфраструктура и вариативность отдыха с возможностью кататься на лыжах и сноубордах зимой, походами по экотропам и прогулками в горах летом.

"На курорте в 2023 году продолжилась экосертификация средств размещения. Так, по итогам аудита на соответствие международный экологический почетный знак "Зеленый ключ" был присвоен отелям "Риксос", "Долина 960" и "Новотель фит". Таким образом, на сегодняшний день все отели курорта "Красная Поляна", расположенные на "Поляне 960", прошли независимую экологическую сертификацию по более чем 100 различным критериям и подтвердили соответствие лучшим мировым стандартам охраны окружающей среды и устойчивого развития в сфере гостеприимства", - добавили в пресс-службе.