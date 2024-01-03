В РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 14,3%

В Роспотребнадзоре отметили, что 21% случаев заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 14,3% в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 52 неделе, с 25 по 31 декабря 2023 года, в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3 % по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 21% случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.