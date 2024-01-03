Аэропорт Храброво впервые обслужил более 4 млн пассажиров

КАЛИНИНГРАД, 3 января. /ТАСС/. Калининградская область в 2023 году впервые приняла более 2 млн туристов, улучшив показатель 2022 года (1,835 млн туристов) на 11%. В 2024 году ожидается рост туристического потока еще на 7%, сообщил ТАСС министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Предварительно по итогам 2023 года турпоток в область оценивается в 2,05 млн гостей. На 2024 год прогнозируем прирост количества туристов, которые приедут в область, порядка 7%", - сказал Ермак.

Большинство туристов прибывали в область через калининградский аэропорт Храброво. Воздушный узел впервые обслужил более 4 млн пассажиров, улучшив показатель 2023 года на 15,4%. Поездами дальнего следования за январь-ноябрь из российских регионов в Калининград и обратно перевезли 293 тыс. человек, - на 11,7% больше, чем в 2023 году, отметил собеседник агентства. Средняя загрузка отелей в регионе по итогам года составила около 70-71%. Наибольший спрос на места в средствах коллективного размещения фиксировался в летние месяцы, когда уровень бронирования в некоторых отелях на побережье Балтики достигал 98-99%, а в Калининграде - 90%, добавил региональный министр.

"Согласно предварительной оценке ПАО "Сбербанк", объем трат туристов в регионе в 2023 году по картам достигнет 20,7 млрд рублей - на 40% больше, чем в 2022 году, объем снятой по картам наличности - 2,5 млрд рублей - на 21% больше год назад. Больше всего трат туристов пришлось на июль месяц - 3,79 млрд рублей, что на 24% больше, чем в июле 2022 года", - отметил Ермак.

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры области за январь по октябрь 2023 года, составил 1,89 млрд рублей, что на 26,8% больше чем за тот же период 2022 года. Туроператоры и турагентства оказали услуги на 1,78 млрд рублей - на 11,6 % больше, чем год назад, гостиницы и аналогичные средства размещения - на 3,82 млрд рублей с ростом к показателю 2022 года на 9,6%, сообщил собеседник агентства, добавив, что окончательные итоги годы будут подведены позже.

Наибольшее число туристов по-прежнему приезжает в Калининградскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга - это 50% общего туристического потока.