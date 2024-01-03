В Казахстане подтвердили экстрадицию в Россию хакера Кислицина

По данным следствия, он с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из компаний

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила информацию об экстрадиции в РФ россиянина Никиты Кислицина, обвиняемого в хакерстве и вымогательстве.

"21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

Выдачи руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) требовали Россия и США. 21 декабря 2023 года в Генпрокуратуре России сообщили, что по запросу РФ компетентные органы Казахстана экстрадируют Кислицина для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

По данным следствия, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из компаний. Скопировав информацию, хакеры потребовали выплатить в криптовалюте 550 тыс. рублей за ее нераспространение в публичных источниках.

Кислицин был задержан в аэропорту Алма-Аты 22 июня 2023 года по запросу Интерпола, инициированному США. Вместе с тем в России он также был объявлен в федеральный розыск. Запрос о его выдаче был направлен Генпрокуратурой России в июне 2023 года.