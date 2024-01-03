В Московском регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности

Как уточнили в Гидрометцентре России, морозы могут достигнуть -27 градусов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра России продлили действие оранжевого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье, связанного с сильным морозом. Теперь он действует до полуночи 6 января, тогда как ранее его планировали снять в 08:00 5 января.

Уровень опасности является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду, а также вероятность связанных с ней стихийных бедствий, нанесения ущерба. "Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - говорится в пояснении синоптиков Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам метеорологов, в течение сегодняшнего дня мороз в столице может окрепнуть до -24 градусов, по области - до -27 градусов. Холод будет сопровождаться северным и северо-восточным ветром со скоростью 4-9 м/с. В ночь на 4 января столбики термометров могут опуститься до -27 градусов, в Подмосковье - до -30 градусов.