В Петербурге 6 января прогнозируют потепление с -28 до -15 градусов

Главный синоптик города Александр Колесов также отметил, что 4 января может быть установлен температурный рекорд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Потепление с -28 до -15 градусов в Санкт-Петербурге ожидается с 5 на 6 января. Об этом сообщил в Telegram-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

"Первые самые холодные сутки в Санкт-Петербурге продолжаются. В городе температура воздуха от -24 до -28 градусов. Днем в центре города температура повысится до -20 градусов, больше за счет влияния самого города. Еще два дня останутся очень холодными, примерно с таким же диапазоном температуры. А с 5 на 6 января циклон должен затронуть нас своей северной частью, принести снег и повышение температуры. Повышение будет не таким уж и большим, но градусов до -15 температура повысится", - сообщил он.

В Ленинградской области сегодня особенно холодно на востоке и в центральных районах: на востоке -31...-34 градуса, в Тихвине и Белогорке -35 градусов, в Винницах - 36 градусов.

Колесов уточнил, что минувшей ночью температура воздуха на центральной метеостанции Петербурга понизилась до -24 градусов, рекорд в -25,2 градуса наблюдался в 2002 году. Однако при одинаковой погоде 3-4 января есть шанс обойти рекорд для 4 января, сообщил синоптик. По самому теплому прогнозу, в 2024 году ночью 4 января ожидается -25 градусов. В 1950 году 4 января минимальная температура воздуха в Ленинграде была -25,1 градуса.

"Абсолютный минимум температуры в городе остается неизменным с 1940 года, когда в Ленинграде температура воздуха 17 января понизилась до -35,6 градуса. Конечно, этот минимум только за ряд инструментальных наблюдений с 1881 года. Ведь точно, в начале 1740-х и начале 1800-х годов в Санкт-Петербурге было намного холоднее, за -40 градусов", - уточнил Колесов.