В Великобритании врачи-интерны начали самую длительную забастовку в истории

По данным Би-би-си, из-за этого оказание плановой медицинской помощи будет фактически приостановлено

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Тысячи врачей-интернов в Англии вышли на шестидневную забастовку, которая станет самой продолжительной в истории Национальной службы здравоохранения (NHS). Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, оказание плановой медицинской помощи будет фактически приостановлено в результате стачки.

Главный врач NHS Англии Стивен Поуис предупредил, что забастовка врачей-интернов, которые составляют примерно половину всех лечащих специалистов службы, приходится на период роста числа респираторных заболеваний в стране, в том числе ковида и гриппа. "Есть вероятность, что тысячи записей [на прием к врачу] будут отменены или перенесены. Это вдобавок к 1,2 млн записей, которые уже были отменены за последний год, пока идут забастовки", - сказал он. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак называл сокращение периода ожидания на получение медпомощи одной из главных задач своего правительства.

Врачи-интерны в Англии требуют поднять им зарплату на 35%. По оценке Британской медицинской ассоциации (British Medical Association, BMA), это должно компенсировать снижение зарплат на 26% в реальном исчислении на протяжении последних 15 лет. В июле прошлого года Сунак на фоне массовых забастовок в стране сообщил, что зарплаты сотрудников госсектора увеличат: в случае с врачами-интернами речь идет о повышении окладов в среднем на 9%.

Британский премьер отдельно заметил, что для медиков это будет означать "значительное повышение", порекомендовав принять условия. Он также заверил, что новых переговоров по поводу зарплат кабмин вести не намерен. В BMA в свою очередь отказались принимать предложение Сунака. Тем не менее в период с октября по декабрь стороны вели переговоры о новой сделке, однако они не увенчались успехом.

В общей сложности за последний год врачи-интерны в Англии принимали участие в забастовках на протяжении 28 дней. Глава Минздрава Великобритании Виктория Аткинс после начала очередной стачки призвала медиков вернуться за стол переговоров.