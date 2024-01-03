TVCOM прекратил показ в Казахстане российских телеканалов

Среди них есть "Первый канал"

АЛМА-АТА, 3 января. /ТАСС/. Оператор TVCOM - партнер национального оператора в области телерадиовещания Казахстана АО "Казтелерадио" - в январе исключил из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ некоторых российских телеканалов, в том числе "Первый канал". Об этом сообщается на сайте оператора.

"В рамках снижения количества каналов с информационной повесткой принято решение об исключении телеканалов семейства ТОО "ПКВС Казахстан" из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ. Будет прекращена трансляция телеканалов "Первый канал СНГ", "Поехали", "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобер", "О!".

В сообщении поясняется, что по решению руководства компания будет "постепенно сокращать долю зарубежных каналов с новостным информационным нарративом". TVCOM отмечает, что его абоненты "достигли высокого уровня медиаграмотности и получают новостную информацию преимущественно из социальных сетей".

Как указали в компании, поскольку "все каналы "Цифрового телесемейства" включены в пакет, ассортимент которого носит принудительный безальтернативный характер". "Вместе с новостным "Первым каналом" мы вынуждены убрать из сетки вещания и другие каналы пакета", - добавили в операторе.

В ноябре по решению властей Казахстана в республике был заблокирован портал Sputnik24, который позволял в том числе смотреть "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и Russia Today. Официальная причина блокировки - "распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории РК".

В августе сообщалось о блокировке сайта российского телеканала "Царьград" по решению министерства информации и общественного развития республики за "пропаганду экстремизма". Также в августе доступ к странице yandex.kz был временно ограничен в Казахстане решением властей из-за размещения ресурса на аппаратно-программных комплексах вне республики, что, как собщалось, противоречит правилам регистрации и пользования доменными именами в казахстанском сегменте интернета.