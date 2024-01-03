В Москве врачи отремонтированных поликлиник провели уже более 30 млн приемов

По данным мэра города Сергея Собянина, обновили кабинеты и рабочие места медработников 200 поликлиник

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Первый этап обновления амбулаторного звена в Москве завершен, врачи отремонтированных поликлиник провели уже более 30 млн приемов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Врачи отремонтированных столичных поликлиник провели уже больше 30 млн приемов. Первый этап обновления амбулаторного звена завершен. Модернизация по новому московскому стандарту помогла улучшить качество и доступность медпомощи, сделала поликлиники удобными для специалистов и посетителей", - написал Собянин.

По его словам, кабинеты и рабочие места медицинских сотрудников 200 поликлиник обновлены, вместо аналогового оборудования - современное цифровое для диагностики и профилактики заболеваний.

В филиалах поликлиник приемы ведут врачи самых востребованных специальностей, а в головных зданиях дополнительно принимают узкие специалисты. Жители могут проходить наиболее распространенные исследования максимально близко к дому, добавил мэр.

"Второй этап модернизации амбулаторного фонда планируем завершить к концу 2025-го - это еще 140 зданий. В результате реализации этой программы и с учетом строительства новых поликлиник будет обновлено 100% амбулаторного фонда Москвы", - подчеркнул Собянин.