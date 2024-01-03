В Швеции зафиксировали самую холодную ночь за 25 лет

Температура воздуха опустилась до отметки минус 43,6 градуса

СТОКГОЛЬМ, 3 января. /ТАСС/. Новый температурный рекорд был установлен в Швеции минувшей ночью. В Квиккйокк-Орреньярка в северном регионе Норрботтен столбики термометров опустились до отметки минус 43,6 градуса Цельсия.

Это самая низкая температура в январе в Швеции за последние 25 лет. "Это также самый низкий показатель за всю историю на этой станции. Это самая низкая температура с тех пор, как в 1888 году начали проводить измерения", - сказал метеоролог Виктор Бергман в интервью телеканалу SVT.

Из-за холодов в нескольких пунктах на севере королевства были отменены рейсы поездов и автобусов.

Причиной рекордно низкой температуры является высокое давление на северо-востоке Швеции и на севере Финляндии. Метеорологи прогнозируют, что позднее на этой неделе область высокого давления сместится на юг.