В Дагестане из-за сильного ветра энергетики перешли на особый режим работы

В регионе зафиксировали усиление ветра с порывами до 25 м/с

МАХАЧКАЛА, 3 января. /ТАСС/. Энергетики из-за ухудшения погодных условий в Дагестане перешли на особый режим работы, сообщает пресс-служба "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Энергетики "Дагэнерго" работают в особом режиме из-за ухудшения погоды с 12:30 мск. В филиале "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" из-за ухудшения погодных условий с 3 января введен режим повышенной готовности. В регионе наблюдается усиление ветра с порывами до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погодных условий в зоне особого риска находятся приморские районы республики.

"Энергетики напоминают об обязательном соблюдении правил электробезопасности. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 м, самостоятельно восстанавливать электроснабжение", - добавили в пресс-службе.