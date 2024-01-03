В Железногорске Курской области после обстрела ВСУ восстановили водоснабжение

Как уточнил глава региона Роман Старовойт, вода уже начала появляться в квартирах

ТАСС, 3 января. Подачу воды в Железногорске Курской области восстановили после ремонта подстанции, поврежденной в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Вода уже начала появляться в квартирах, но для полного запуска системы потребуется еще некоторое время", - написал он.

Губернатор сообщил, что цистерны с питьевой водой будут находиться возле администрации города и ТЦ "Дока Матис".

3 января после воздушной атаки ВСУ было отключено отопление и электроснабжение в Железногорске, население которого составляет около 100 тыс. человек.