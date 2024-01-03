В четырех городах Красноярского края и Хакасии введут режим неблагоприятных метеоусловий

Предприятия должны будут сократить выбросы в атмосферу

КРАСНОЯРСК, 3 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", введут с вечера 4 января в Красноярске и Минусинске Красноярского края, а также Абакане и Черногорске в Хакасии. Об этом говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

"C 19 (15:00 мск) 4 января 2024 года до 00:00 (20:00 мск 5 января) 6 января 2024 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ", - говорится в сообщении.

Также режим НМУ с 19:00 (15:00 мск) 4 января до 13:00 (9:00 мск) 6 января вводится в Абакане и Черногорске в Хакасии и в Минусинске, расположенном на юге Красноярского края.

Во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.