В поселке Курской области после обстрела ВСУ запустили котельную

Как уточнил глава региона Роман Старовойт, в ближайшие часы тепло начнет поступать, при этом без электричества в населенном пункте остаются восемь многоквартирных домов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Котельную в поселке Магнитный Курской области запустили после ликвидации последствий, полученных в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В поселке Магнитный Железногорского района, где утром также остановилась котельная, о ликвидации последствий доложил министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин. Котлы уже запущены и в ближайшие часы тепло начнет поступать в дома. Без электричества в поселке сейчас остаются 8 многоквартирных домов, где проживают порядка 700 человек", - написал он.

Дома подключают к резервному источнику электроснабжения. Старовойт отметил, что на заправках Железногорска образовались большие очереди за топливом. "С заправочными пунктами к обеду организовали дополнительную подачу топлива. В результате ажиотажный спрос был удовлетворен и очереди были ликвидированы", - уточнил глава региона, добавив, что губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил помощь в ликвидации последствий сегодняшней атаки ВСУ.