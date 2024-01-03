Мобильной связью обеспечено около 95% населения Херсонщины

Проблемной территорией остается 15-километровая зона, где продолжаются обстрелы гражданских объектов

ГЕНИЧЕСК, 3 января. /ТАСС/. Большая часть левобережья Херсонщины покрыта мобильной связью, около 95% населения ею обеспечены. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Никита Бородин.

"В области работают три оператора: "МирТелеком", "+7Телеком" и "Феникс". Если брать по площади покрытия, то у нас 85% покрытия по площади, а по населению это 90-95% тех, кто может пользоваться связью", - сказал он.

Проблемной территорией по-прежнему остается 15-километровая зона, где не прекращаются обстрелы гражданских объектов, в том числе инфраструктуры мобильной связи.