В Москве подняли температуру в системе отопления до максимума

Температура воздуха в городе может достигнуть -25 градусов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты в Москве приняли решение о поднятии температуры в системе отопления до максимума из-за морозов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно прогнозам синоптиков, до 7 января включительно в столичном регионе сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха может опускаться ниже -25 градусов. В связи с этим, согласно регламентам, в воскресенье было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время.

"Технологически невозможно быстро уменьшить или увеличить температуру в системе отопления. Это сложная, поэтапная процедура, она проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб, которые руководствуются показателями температурных датчиков", - пояснил Бирюков.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.