Жителям Железногорска Курской области вернули тепло и свет после атаки ВСУ

По данным главы региона Романа Старовойта, специалисты поднимают температуру постепенно, чтобы избежать прорывов на сетях теплоснабжения

ТАСС, 3 января. Котельные запустили, электричество подается в жилые дома Железногорска Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"На текущий момент в городе [Железногорске] энергоснабжение подключено от резервного источника питания, запущены котельные", - написал губернатор.

Старовойт уточнил, что температуру специалисты поднимают постепенно, чтобы избежать прорывов на сетях теплоснабжения. Социальные объекты уже подключены к электричеству и теплу.

Без электричества остаются восемь многоквартирных домов поселка Магнитный, в которых проживает около 700 человек. "На особом контроле находится вопрос обеспечения железногорских АЗС бензином", - добавил глава региона.

Утром несколько населенных пунктов Железногорского района остались без света и тепла из-за повреждений на подстанции после удара со стороны Вооруженных сил Украины. Власти для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске.