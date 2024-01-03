Ингушетия впервые достигла 100% доступности дошкольного образования

В 2023 году в регионе велось строительство 12 школ на 6 778 мест

МАГАС, 3 января. /ТАСС/. Строительство детских садов в Ингушетии позволило впервые достичь 100% доступности дошкольного образования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Мы впервые достигли 100% доступности дошкольного образования. В 2023 году велось строительство 12 школ, мощность 6 778 мест, рабочих мест - 988, 13 дошкольных учреждений на 1 730 мест, рабочих мест - 688", - написал он.

Ранее в Минобразования республики сообщали, что на начало реализации национальных проектов доступность дошкольного образования в Ингушетии составляла 49%.

По нацпроекту "Образование" в регионе открыли 20 центров образования естественно-научной и технологической направленности, отремонтированы спортзалы, установлены спортплощадки, созданы спортивные клубы.

"Мероприятия национального проекта "Образование" позволили оснастить школы новым компьютерным оборудованием и начать применение информационных технологий в школьном обучении", - пояснил Калиматов.

В регионе также открыли центр цифрового образования "IT-куб", провели капитальные ремонты в 16 школах.