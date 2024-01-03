Путин наградил Николая Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"

Народному артисту РФ 31 декабря 2023 года исполнилось 50 лет

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени народного артиста РФ Николая Цискаридзе. Это следует из указа президента, опубликованного в среду.

"За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Цискаридзе Николая Максимовича", - говорится в указе.

Николаю Цискаридзе 31 декабря 2023 года исполнилось 50 лет.