В Курганской области за три года число врачей увеличилось на 13%

При этом в регионе остается потребность в терапевтах, хирургах, анестезиологах-реаниматологах, педиатрах, лор-врачах, офтальмологах и гинекологах

ТАСС, 3 января. Число врачей увеличилось в курганских больницах с 2021 года на 13%, обеспеченность средними медицинскими работниками - на 10%, сообщил ТАСС глава Курганской области Вадим Шумков.

"Число врачей увеличилось с 2021 года на 13%, обеспеченность средними медицинскими работниками - на 10%", - поделился он, уточнив, что численность медработников с января 2023 года увеличилась на 100 врачей и на 259 работников со средним медицинским образованием, в течение года в область из других регионов прибыло 62 врача и 57 человек из среднего медицинского персонала - из Киргизии, Крыма, Бурятии, Башкирии, Дагестана, Алтайского, Красноярского, Пермского краев, Свердловской, Оренбургской, Томской областей, с Чукотки, Ямала, Сахалина и других территорий.

При этом в регионе еще необходимы терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, лор-врачи, офтальмологи, гинекологи.

Удовлетворенность жителей области качеством оказания медицинской помощи выросла в 2,2 раза за пять лет благодаря модернизации объектов здравоохранения и привлечению новых специалистов, добавил Шумков. В пресс-службе губернатора уточнили, что скачок произошел с 19,2% в 2019 году до 42,7% в 2023 году. За пять лет в регионе капитально отремонтировано 283 объекта здравоохранения, приобретено почти 370 автомобилей скорой и неотложной помощи, 280 единиц крупного медоборудования, а также построена детская поликлиника в микрорайоне Заозерный, строится взрослая поликлиника областной клинической больницы, построено 76 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

"Но нарекания остаются на хамское поведение, на качество медпомощи, на врачебные ошибки. Обнаруживаем, пресекаем", - добавил собеседник агентства.