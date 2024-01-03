Путин наградил журналистов НТВ за заслуги в развитии средств массовой информации

Речь идет в том числе о генеральном продюсере Тимуре Вайнштейне

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников акционерного общества "Телекомпания НТВ", в том числе генерального продюсера Тимура Вайнштейна, заместителя генерального продюсера Вадима Такменева, ведущих Романа Бабаяна, Кирилла Позднякова и Андрея Норкина. Это следует из указа президента, опубликованного в среду.

"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Такменева Вадима Анатольевича - заместителя генерального продюсера акционерного общества "Телекомпания НТВ", город Москва", - говорится в документе.

Заместитель генерального директора - генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и телеведущие Андрей Норкин и Кирилл Поздняков удостоены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Телеведущий Роман Бабаян получил орден Дружбы.

Помимо этого, награды также получили сотрудники операторского блока и дирекций телевизионных программ.