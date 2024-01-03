Хаменеи пригрозил жестким ответом на трагедию в Кермане

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран также выразил соболезнования семьям погибших

ДУБАЙ, 3 января. /ТАСС/. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в связи с терактом во время церемонии, посвященной очередной годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, у кладбища в иранском городе Керман, пообещав жесткий ответ на действия злоумышленников.

"Запятнанные кровью невинных руки и гнусные мысли, которые привели их [преступников] к этой ошибке, отныне станут целью репрессий и справедливого наказания. Эта трагедия повлечет за собой жесткий ответ", - приводит его слова агентство IRNA.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших.