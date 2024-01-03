Симоньян: 75 освобожденных бойцов РФ обменяли на азовцев, переданных Украине летом

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" рассказала, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяны на 173 украинских военных

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяны на 173 украинских военных, 75 российских военных были обменяны на пять боевиков "Азова" (запрещен в РФ), которые в июле прошлого года вернулись на Украину. Об этом Симоньян рассказала в своем Telegram-канале.

"Сегодня вернулись из плена 248 наших военных. В обмен на 173 - их. Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять азовцев - из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину", - написала она.

Ранее в среду сообщалось, что 248 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории в результате сложного переговорного процесса. Как сообщали в Минобороны РФ, возвращение военных стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов.