В Новосибирске в шествии новогодних игрушек приняли участие более 20 тыс. человек

Для мероприятия перекрыли центральную улицу города - Красный проспект

НОВОСИБИРСК, 3 января. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек в Новосибирске приняли участие в шествии новогодних елочных игрушек, которое впервые прошло в городе. Об этом сообщила в Telegram-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"Жители Новосибирска оценили новую новогоднюю традиция "Шествие новогодних игрушек!". Более 20 тыс. горожан в довольно холодный день вышли на карнавальное шествие! Сибиряков не пугают морозы, а наша задача сделать наш город интересным, привлекательным и креативным", - написала вице-мэр.

Шествие артистов в костюмах елочных игрушек началось днем от киноконцертного комплекса имени В. В. Маяковского недалеко от центра города. На него горожане смогли прийти в новогоднем карнавальном наряде. Возглавлял колонну символ года в виде трехглавого дракона, похожего на Змея Горыныча из русских сказок.

Специально для мероприятия была перекрыта центральная улица Новосибирска - Красный проспект. Шествие завершилось на площади Ленина, где Деды Морозы из восьми федеральных округов России покажут представление, посвященное тому, почему Новосибирск стал родиной "Снежных баб". Такое же название будет носить фестиваль снега, который открывается на следующий день. Кроме этого, жители города смогли увидеть фаер-шоу.

В конце декабря туристско-информационный центр Новосибирска официально зарегистрировал товарный знак "Родина Снежных баб". Теперь у города появился новый символ и праздничный маскот - Снежная баба.