МИД ФРГ призвал своих граждан покинуть Ливан

В министерстве иностранных дел также предостерегли от поездок в республику

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. МИД ФРГ призывает германских граждан покинуть территорию Ливана. Об этом говорится в обновленном бюллетене внешнеполитического ведомства республики.

"Предостерегаем от поездок в Ливан. Призываем германских граждан покинуть Ливан", - говорится в сообщении.

Радикальное палестинское движение ХАМАС ранее официально подтвердило гибель члена руководства организации Салеха аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с аль-Арури еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября 2023 года. В 2017-м аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и до последнего времени считался "номером два" в движении.