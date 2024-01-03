В Железногорске Курской области после обстрела ВСУ восстановили электро- и водоснабжение

Тепло в квартирах горожан появится после полуночи

ТАСС, 3 января. Электроснабжение и подача воды полностью восстановлены в Железногорске Курской области после аварии, произошедшей из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"В Железногорске полностью восстановлено электро- и водоснабжение. При этом котельная Железногорска запущена. Тепло появится в квартирах после полуночи", - написал он. Ранее Старовойт писал о подключении энергоснабжения от резервного источника питания.

Горячая вода появится в квартирах после запуска системы теплоснабжения на полную мощность, предварительно это произойдет 4 января в первой половине дня. "Спасибо жителям за терпение! И еще хочу от всей души поблагодарить всех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии после атаки ВСУ", - добавил Старовойт.

В среду после воздушной атаки ВСУ была повреждена подстанция, для ее ремонта отопление и электроснабжение отключили в Железногорске, население которого составляет около 100 тыс. человек. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. Кроме этого, из-за скачка напряжения и гидроудара в Железногорске произошел порыв теплотрассы. Последствия атаки и аварию ликвидировали в условиях аномально холодной погоды.