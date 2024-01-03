Минздрав Ирана подтвердил информацию о гибели 95 человек при взрывах в Кермане

Иранские СМИ ранее приводили данные о 103 жертвах и 211 пострадавших

ДУБАЙ, 3 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйнолахи подтвердил информацию о гибели 95 человек в результате взрывов у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани.

По словам министра, которые приводит иранское агентство Fars, "точное число погибших в сегодняшнем происшествии - 95 человек". Эйнолахи пояснил, что "некоторые имена были вписаны [в список жертв] дважды", в связи с чем и было изначально объявлено о большем числе погибших - иранские СМИ приводили данные о 103 жертвах.

Глава Минздрава исламской республики также сообщил, что пострадавшими в результате взрывов числятся 211 человек, 27 из них в тяжелом состоянии и находятся в отделениях интенсивной терапии. Он добавил, что для оказания квалифицированной помощи пострадавшим в Керман из других областей Ирана направлены специалисты по общей хирургии, нейрохирургии и ортопедии.