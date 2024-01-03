Минздрав Франции сообщил об эпидемии гриппа почти по всей стране

Рост заболеваемости затронул представителей всех возрастных категорий

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Эпидемия гриппа зафиксирована почти по всей Франции, 10 из 13 регионов французской метрополии столкнулись с сильным ростом заболеваемости. Об этом говорится в сообщении мониторингового агентства Sante Publique France.

"Резкое увеличение показателей заболеваемости гриппом зафиксировано во Франции, особенно в больницах, причем 10 регионов находятся в эпидемической фазе, а 3 - в предэпидемической", - отмечается в тексте.

Уровень заболеваемости не достиг показателей эпидемии в Бретани, Нормандии и Пеи-де-ла-Луар.

Указывается, что рост заболеваемости затронул представителей всех возрастных категорий.