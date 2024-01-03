В Татарстане на участке автодороги Казань-Буинск-Ульяновск ограничили движение

Мера касается грузовых автомобилей и автобусов

КАЗАНЬ, 3 января. /ТАСС/. Временное ограничение для движения грузовиков и автобусов ввели из-за непогоды на участке автодороги Казань-Буинск-Ульяновск в Татарстане, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей и автобусов на автодороге Казань-Буинск-Ульяновск, проходящей по территории Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Ограничения вводятся с 20:30 часов 3 января 2024 года до улучшения погодных условий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, в период с 4 по 9 января на территории республики ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха минус 18-25 градусов, что на 9-17 градусов ниже нормы.