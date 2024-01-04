В Петербурге 3 января стал самым холодным днем за всю историю города

Среднесуточная температура составила минус 22,2 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Среднесуточная температура 3 января в Петербурге составила минус 22,2 градуса, что стало самым низким значением за весь ряд инструментальных наблюдений. Мороз побил еще один рекорд - 3 число в этом году стало самым холодным, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Надо констатировать, что теперь в Санкт-Петербурге для 3 января два рекорда температуры. Получается, что в истории города 3 января еще не было такой низкой среднесуточной температуры воздуха как сегодня, минус 22,2 градуса - это теперь самые холодные сутки в Санкт-Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений. Предыдущий рекорд перекрыт почти на 2 градуса, так как 3 января 2003 года среднесуточная температура была всего минус 20,4 градуса. Тоже и по максимальной температуре. Самый холодный день 3 января в городе был в 2003 году, тогда температура в дневные часы не поднялась выше минус 18,0 градусов. А сегодня в течение всего дня в Санкт-Петербурге температура не поднималась выше минус 21,7 градуса", - написал синоптик.

Специалист предположил, что завтра эти рекорды могут повториться, даже если не будет самой минимальной температуры в течение ночи. Он отметил, что для 4 января в Петербурге самая низкая максимальная температура минус 18,1 градуса зафиксирована в 2003 году, а самая низкая среднесуточная температура минус 22,1 градуса отмечалась в 1950 году.

"Ждем новых рекордов. А на северо-востоке Ленинградской области сейчас уже минус 34 градуса", - заключил он.