Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывами в Кермане

Предстоятель РПЦ передал слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым

МОСКВА, 4 января /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрывов в иранском городе Керман. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

"Глубоко опечален вестью о террористическом акте, совершенном в иранском городе Керман. В результате преступления погибли и получили ранения многие люди. Примите мои глубокие соболезнования", - говорится в послании.

Патриарх попросил передать слова поддержки и утешения семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.