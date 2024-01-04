3 января, 21:59
Теракт на кладбище в Иране

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывами в Кермане

Предстоятель РПЦ передал слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым

МОСКВА, 4 января /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрывов в иранском городе Керман. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

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"Глубоко опечален вестью о террористическом акте, совершенном в иранском городе Керман. В результате преступления погибли и получили ранения многие люди. Примите мои глубокие соболезнования", - говорится в послании.

Патриарх попросил передать слова поддержки и утешения семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым. 

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