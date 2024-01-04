На Камчатке в декабре 2024 года планируют сдать новое здание театра кукол

По здании будут два зрительных зала, буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 января. /ТАСС/. Новое здание театра кукол с театральными студиями и творческими мастерскими сдадут в Петропавловске-Камчатском в декабре 2024 года. Это один из долгостроев региона, его возведением занимаются с 2010 года, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Для строительства театра кукол на Камчатке привлечены дополнительные специалисты, чтобы сдать объект к декабрю 2024 года. Сейчас подрядчики занимаются отделкой внутренних помещений нового объекта культуры, подключением к сетям теплоснабжения, восстановлением трансформаторной подстанции", - сообщили в правительстве Камчатки. Краевая служба заказчика делает все, чтобы устранить отставание от графика, связанное, по большей части, с устаревшим проектом 2012 года.

По проекту в новом здании будут расположены зрительный зал на 250 мест и малый зал на 100 мест, буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей кукол. Рядом с театром предусмотрены территория для прогулок и место для парковки.

Первые контракты на возведение театра кукол были заключены еще в 2010 году, но сроки сдачи объекта постоянно сдвигались. В августе 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки на полуостров поручил выделить региону средства на окончание работ.