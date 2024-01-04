В Охинском районе Сахалинской области ожидается аномальный мороз

По прогнозам, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более

ТАСС, 4 января. Синоптики ожидают аномально низкую температуру воздуха в Охинском районе Сахалинской области в ближайшие четыре дня. Как сообщает пресс-служба регионального агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, морозы будут на 7 градусов ниже климатической нормы.

"С 4 по 8 января в Охинском районе сохранится аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.

Сегодня в Охинском районе ожидается температура воздуха от минус 18 до минус 30 градусов.

В декабре 2023 года предупреждение об аномальных холодах на Сахалине объявлялось на территории Ногликского, Тымовского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Охинского районов. В ночь на 26 декабря метеорологическая станция города Охи (самый северный город на Сахалине) зафиксировала температурный рекорд для местности: минус 31,9 градуса, что на 1,9 градуса ниже абсолютного минимума для этой даты, наблюдавшегося 26 декабря в 1946 году.