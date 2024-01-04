В Московском регионе температура воздуха опустилась до минус 30 градусов

По прогнозам, мороз может усилиться

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Температура воздуха в отдельных районах Подмосковья опустилась до минус 30 градусов. Именно такой отметки достигли столбики термометров в Дмитрове, свидетельствуют данные синоптиков на 02:00 мск.

Всего на несколько десятых градуса выше температура воздуха фиксируется в районе Клина, Солнечногорска, Пушкино и Шаховской. Около минус 28 градусов этой ночью в столичном аэропорту Шереметьево, в Домодедово и Внуково - минус 26 и минус 24 градуса соответственно. Главная столичная метеостанция, расположенная на ВДНХ, сообщает о температуре воздуха в минус 26 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики Гидрометцентра РФ продлили действие связанного с морозом оранжевого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье - он теперь действует до полуночи 6 января. Уровень опасности является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду, а также вероятность связанных с ней стихийных бедствий, нанесения ущерба. "Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12°С ниже климатической нормы", - говорится в пояснении синоптиков.

В свою очередь, заместитель столичного мэра Петр Бирюков сообщил, что в мегаполисе приняли решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления и по данным на среду, 3 января, она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, этой ночью мороз может усилиться до минус 28 градусов в Москве и до минус 31 градуса в Подмосковье. Днем в четверг ожидается до минус 22 градусов в мегаполисе и до минус 25 градусов по области. Ветер прогнозируется северный и северо-восточный со скоростью 4-9 м/с, на дорогах гололедица.