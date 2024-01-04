Эксперт рассказала об эффективности антипохмельных препаратов

Главный врач клинической больницы №85 ФМБА России Наталья Бондаренко подчеркнула, что большинство БАДов оказывают общеукрепляющее действие, а при серьезном отравлении лучше обратиться к специалистам

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Большинство биологически активных добавок (БАД) с антипохмельным эффектом оказывают лишь общеукрепляющее и антиоксидантное действие на здоровье человека. При серьезной интоксикации необходимо обратиться к специалисту, сообщила ТАСС главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, главный врач клинической больницы №85 ФМБА России, кандидат медицинских наук Наталья Бондаренко.

"Большинство так называемых антипохмельных препаратов оказывают на здоровье человека общеукрепляющее, антиоксидантное, иммуностимулирующее действие. Поэтому чудес от приема таких препаратов ждать не приходится, хотя и вреда особого нанести они не могут", - сказала она.

По словам Бондаренко, перечень противопоказаний для применения таких препаратов ограничен индивидуальной непереносимостью компонентов. Она добавила, что главное в новогодние праздники - умеренность и осмысленный подход как в еде, так и в напитках.

Подбирать нужное средство для лечения необходимо в зависимости от того, как проявляется похмелье, пояснила врач. Однако при серьезной интоксикации лучше обратиться к специалистам, добавила она.

"Если повысилось давление, то в первую очередь нужно принять препараты для нормализации давления. Гепатопротекторы ускоряют выведение алкоголя из организма. Помочь снять головную боль может ацетилсалициловая кислота. При тошноте можно использовать противорвотные средства. Снять неприятные ощущения в желудке в виде изжоги могут препараты для снятия изжоги. При этом при употреблении всех препаратов важно ознакомиться с противопоказаниями", - объяснила Бондаренко, уточнив, что также существуют специальные препараты для снятия сильной интоксикации. Причем решение об их применении принимает только врач.

По словам Бондаренко, эффективность действия антипохмельных препаратов зависит от выраженности симптомов отравления и сопутствующих болезней. Одним людям достаточно выпить много воды, чтобы восполнить объем жидкости в организме и вывести продукты распада, а другим требуется помощь врача, который может поставить капельницы.