В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна лиц

Как сообщалось ранее, в их числе экс-президенты Соединенных Штатов Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю и основатель компании Microsoft Билл Гейтс

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в среду опубликовал первую часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

Судья Лоретта Преска в декабре 2023 года распорядилась начать публикацию этих документов с января 2024 года. Значительная часть имен, фигурирующих в списках, уже известна, информация о них появлялась в том числе в средствах массовой информации. Пресса сообщала, что среди них экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Присутствие в списках необязательно свидетельствует о причастности к преступной деятельности Эпштейна.

В среду вечером в базу суда были загружены 40 документов. Среди них электронные письма, стенограммы свидетельских показаний, юридические заключения.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.