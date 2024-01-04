МЭР проработает предложение ЛДПР по повышению комфорта в семейных гостиничных номерах

Лидер партии Леонид Слуцкий ранее предложил правительству рассмотреть возможность выделения отдельной категории "семейного" номера в гостиницах для россиян с двумя и более детьми с не менее чем 6 кв. м на одного проживающего

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) совместно с ведущими отраслевыми объединениями проработает предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого по повышению уровня комфорта в семейных гостиничных номерах. Текст ответного письма есть в распоряжении ТАСС.

В ноябре Слуцкий направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложением рассмотреть возможность выделения отдельной категории "семейного" номера в гостиницах для россиян с двумя и более детьми с не менее чем 6 кв. м на одного проживающего. В Минэкономразвития ответили, что в настоящее время "семейные" номера с не менее 4 кв. м на одного проживающего, позволяющие проживать семьям с двумя и более детьми, уже предусмотрены положением о классификации гостиниц.

Таким образом, как указано в ответном письме, в ведомстве совместно с ведущими отраслевыми объединениями проработают вопрос по повышению минимальной площади "семейного" номера в расчете не менее 6 кв. м (вместо 4 кв. м) на одного проживающего.

Как пояснил в беседе с ТАСС Слуцкий, семьи должны останавливаться и проживать в комфортных условиях без переплаты. "Мы получили ответ на свое обращение от Минэкономразвития. В настоящее время министерство прорабатывает наши предложения. Со своей стороны мы готовы подключиться на любом этапе, принять участие в работе над инициативами, которые сделают отдых россиян максимально комфортным и доступным для семейного бюджета", - резюмировал политик.