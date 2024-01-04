В Госдуме предложили Фалькову ввести в вузах новогоднюю стипендию

Первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова считает, что это станет дополнительным стимулом для учащихся к освоению образовательных программ, повысит мотивацию и качество подготовки студентов к экзаменационной сессии

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением ввести в российских вузах специальную новогоднюю стипендию для студентов очной формы обучения. Текст обращения депутата есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть возможность введения новогодней стипендии для студентов российских высших учебных заведений и представить позицию Министерства образования и науки Российской Федерации по данному вопросу", - отмечается в документе.

Как указывает Лантратова, для большинства российских граждан, в том числе для студентов, Новый год - в первую очередь семейный праздник, который хочется отметить с родными и близкими. "Однако в период перед Новым годом наблюдается пик роста цен на авиабилеты и железнодорожный транспорт. В результате из-за ограниченности финансовых возможностей российские студенты не всегда могут провести праздничные выходные дома", - отмечает депутат. Ссылаясь на данные Минобрнауки, она уточняет, что только в вузах Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области обучаются свыше 50% иногородних студентов. Их высокая доля - более 30% - отмечается и среди обучающихся в Новосибирской, Орловской, Тюменской и Томской областях, в Краснодарском крае и Республике Татарстан.

"Важно отметить, что в России минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов в 2023 году составил 1 825 рублей в месяц, а государственной социальной стипендии для социально незащищенных студентов - 2 739 рублей. В то же время минимальная цена железнодорожного билета на конец декабря составляет порядка 3 тыс. рублей, авиабилета - 8 тыс. рублей (без багажа)", - добавляет Лантратова. Поэтому, по ее словам, в период праздничных выходных студенты сильно нуждаются в дополнительных денежных средствах.

"Представляется, что эффективным средством поддержки российского студенчества станет введение дополнительной новогодней стипендии, выплачиваемой в размере 200% от суммы государственной академической стипендии, для студентов высших учебных заведений, обучающихся по очной форме обучения и получавших стипендию в течение 11 предшествующих месяцев", - считает депутат.

По ее мнению, введение такой стипендии станет "дополнительным стимулом для учащихся к освоению образовательных программ, повысит мотивацию и качество подготовки студентов к экзаменационной сессии". "Кроме того, введение новогодней стипендии обеспечит студентам возможность провести Новый год и Рождество Христово в кругу семьи, близких и друзей, создаст праздничное и позитивное настроение, поможет восстановить силы для дальнейшего обучения", - уверена Лантратова.