В Мурманской области реконструкцию дороги к Териберке завершат в 2024 году

По версии журнала National Geographic, село входит в топ-20 лучших мест для путешествий

МУРМАНСК, 4 января. /ТАСС/. Реконструкцию и капитальный ремонт автодороги к популярному среди туристов селу Териберка в Мурманской области завершат в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве развития Арктики и экономики.

"В 2022 году начаты работы по реконструкции и капитальному ремонту участков автоподъезда к селу Териберка. Завершение работ по укладке асфальта, завершение реконструкции 10 км участка (с 10-го по 20-й км) и капитальному ремонту 15 км участка (с 20-го по 35-й км) планируется в 2024 году", - сказали в Минарктики.

По версии журнал National Geographic, Териберка, где живут около 1 тыс. человек, входит в топ-20 лучших мест для путешествий. Село стало известным после съемок там фильма "Левиафан" (мировая премьера состоялась в 2014 году, в российский прокат картина вышла в начале 2015-го). Териберка расположена в Кольском районе в 120 км от Мурманска. До пандемии село ежегодно посещали до 40 тыс. туристов.